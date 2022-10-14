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إطلاق نار يودى بحياة 6 أشخاص بينهم شرطى فى نورث كارولاينا

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:15 ص
إطلاق نار يودى بحياة 6 أشخاص بينهم شرطى فى نورث كارولاينا الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أنس حبيب

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قالت الشرطة الأمريكية في ولاية نورث كارولاينا، إن إطلاق نار، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أودى بحياة 6 أشخاص بينهم ضابط شرطة، حسبما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز".

وذكرت الشبكة أن مطلق النار المشتبه به مراهق أبيض يحمل سلاحاً نارياً، مضيفة أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن.

وذكرت شرطة مدينة "رالى" بولاية نورث كارولينا أن محاولة إيقاف المشتبه به لا تزال جارية، محذرة سكان حى "نوس ريفر جرين واى" حيث يقع إطلاق النار والأحياء المجاورة من عدم الخروج من المنازل إلى حين السيطرة على الموقف.

وأفادت وسائل إعلام مختلفة أن الشرطة لم تتمكن من السيطرة على الموقف بعد، مشيرة إلى أن مطلق النار هو شاب أبيض يحمل "بندقية طويلة"، لكن لا ثمة معلومات إضافية بعد عن هوية المشتبه به أو تفاصيل عن شخصه.

 


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