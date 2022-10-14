وقالت مصادر إنه تم نقل الفلسطينيين إلى أحد مستفشيات رام الله، أحدهما توفي والآخر في حالة خطيرة.



وقالت "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية إن مستوطنًا (25 عاما) أصيب بجروح طفيفة عبارة عن شظية.



وقالت إذاعة الجيش الاسرائيليي إن الفلسطينيين وصلا سيرًا على الأقدام إلى "التل" في مخيم (الجلزون) للاجئين المقابل للمستوطنة، وتم إطلاق النار على المستوطنة من مسافة مئات الأمتار، ما أدى إلى إصابة المستوطن وهو في ساحة منزله.