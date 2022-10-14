إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة نقل ركاب بسيارة نقل بمقطورة، بالطريق الصحراوى الشرقى، جنوب مركز ملوى فى محافظة المنيا، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بحدوث تصادم بين السيارة رقم 9361 ا ج د أتوبيس، تابع لشركة نقل، بالسيارة رقم 852 ي ي ه، بمقطورة رقم 693 ن و ل، بالطريق الصحراوى الشرقى أمام مركز ملوى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عز الدين حمدي 29 عاما، موظف، أسعد فوزي 50 عاما سائق، مراون ياسر 25 عاما، الحسيني محمد 52 عاما، مصطفي محمود 32 عاما، عمال، وحسين علي 41 عاما موظف، وجميعهم يقيمون في محافظة أسيوط، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور ونزيف داخلي وارتجاج.

وتم نقل المصابين لمستشفي مركز ملوي العام، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.