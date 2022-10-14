إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم توك توك بآخر بمدخل قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزى، لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بوقوع حادث تصادم بين توك توك وآخر بمدخل قرية الجرايدة التابع لمركز بيلا، ما أدى لإصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، جرى نقلهم لمستشفى بيلا المركزى.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من أسامة محمد السيد، 24 سنة، بجرح في الساق اليسرى و شرخ في عظام الساق اليسرى، و رضا غريب السيد، 34 سنة، بجرح قطعى بالجبه، وفتحية محمود إبراهيم،، 35 سنة، باشتباه شرخ بعظام الحوض، ورزق محمد أبو زيد، 31 سنة، بجرح قطعي بالجبهة، وكريم سامح السيد،11سنة ، بكدمه بالصدر، وشيماء سامح السيد، 8 سنوات، بكدمات.ويتلقى المصابون الاسعافات اللازمة.