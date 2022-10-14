إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بمزلقان الزملوطى بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم يمزلقان الزملوطى ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين فى الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.