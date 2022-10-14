اليوم السابع
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الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:11 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:02 م
إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بمزلقان الزملوطى بمحافظة الفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم يمزلقان الزملوطى ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 4 مواطنين فى الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


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