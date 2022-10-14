اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 18 فلسطينيا بينهم رضيعة فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 07:00 ص
إصابة 18 فلسطينيا بينهم رضيعة فى مواجهات مع قوات الاحتلال بالقدس قوات الاحتلال الإسرائيلية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 18 شخصا بينهم طفلان ورضيعة جراء مواجهات، واستنشاق غاز مسيل للدموع أطلقته القوات الإسرائيلية التي اعتقلت شابين و3 أطفال، بعد هجوم لمستوطنين على مدينة القدس.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، ذكرت أن طواقمها نقلت 3 أطفال بينهم رضيعة عمرها 7 أيام من حي رأس العامود، تعرضوا للاختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الجنود الإسرائيليون.

وأضافت أن المزيد من طواقمها توجهت نحو الحي، بعد الإبلاغ عن عشرات الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس، وحطموا زجاج عدة مركبات، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عضو الكنيست ورئيس حزب "عوتسما يهوديت (قوة يهودية)، إيتمار بن غفير، شارك في الهجوم، وأضافت أنه "أشهر سلاحه صوب المواطنين".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس إن طواقمها تعاملت مع 18 إصابة في حي الشيخ جراح، عقب اعتداء المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية عليهم، وجرى نقل 4 إصابات للمستشفى، وعولجت باقي الإصابات ميدانيا.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 أطفال من بلدة بيت حنينا شمال القدس، كما اندلعت مواجهات مع تلك القوات في بلدة العيسوية شرق المدينة.

وذكرت الوكالة أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام البلدة، وأن الجنود أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت.

 


اسرائيل

القدس

مستوطنون

استيطان

الاقصى

راس العامود



الموضوعات المتعلقة

عضو كنيست مُتطرف يقتحم بلدة "الطور" فى القدس المحتلة استفزازًا لسكانها

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:02 ص

الأردن يشيد بقرار اليونسكو بشأن مدينة القدس القديمة وأسوارها

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 09:30 م

الجامعة العربية: تداعيات كبيرة على عملية السلام حال نقل سفارة لندن بإسرائيل للقدس

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 06:07 م

إضراب يعم محافظات الضفة الغربية لفك الحصار عن مخيم "شعفاط" بالقدس

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 02:54 م

"فلسطين: انتهاكات "الأقصى" خطوة في مخطط تهويد القدس

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 04:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة