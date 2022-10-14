إصابة عامل وزوجته أثناء محاولتهما إخماد حريق بمسكنيهما فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب عامل، وزوجته بحروق، أثناء محاولتهما إطفاء النيران الناتجة عن حريق بقش الأرز في مسكنهما، وجرى اتهام زوج وزوجته بإشعال النيران بسبب خلافات الجيرة بينهما في قرية تابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق، يفيد تلقي المركز بلاغًا من مستشفى دسوق العام حول وصول كل من "هاني.م"، 29 عامًا، عامل، ويقيم بقرية تابعة لمركز دسوق مصابًا بحروق بالكتف الأيمن وكف اليد اليمنى من الدرجة الأولى، وكذلك زوجته "ف.م.ع"، 39 سنة، ربة منزل، مصابة بحروق بكف اليد اليمنى من الدرجة الأولى.

انتقل مأمور مركز شرطة دسوق، رفقة الرائد فؤاد الفقي، رئيس مباحث المركز، وقوة من المركز، وبسؤال الزوجين اتهما "م.ا.ع"، 47 سنة، فلاح، وزوجته "هـ.ر.س"، 40 سنة، بإشعال النيران بكمية من قش الأرز المتواجدة أمام المنزل، وحاول إطفائها حدثت إصابتهما المذكورة، وذلك بسبب خلافات الجيرة بينهم.