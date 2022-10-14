إزالة 50 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 4588 مترا بمراكز البحيرة

البحيرة – فريق المحافظات

شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة قرى المحافظة، وأسفرت تلك الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية عن إزالة 50 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق 10 مراكز بإجمالى مساحة بلغت 4588 مترا.

ويذكر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة قد شنت خلال الفترة الماضية حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 3762 حالة تعد على مساحة تجاوزت 620 ألف متر مربع منهم 2931 حالة تعد فى المهد على مساحة 515481 مترا و831 قرار إزالة على مساحة 104535 مترا.

وتأتى هذه الحملات الرقابية فى إطار الجهود التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات ومنع أى تعدى جديد نهائيا وإزالة فورية فى المهد، كما تأتى هذه الحملات وفقا للتعاون بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة.