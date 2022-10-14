إزالة تعد على أراض زراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، من إزالة تعد على الأرض الزراعية بأعمدة خرسانية على مساحة قيراط بقرية القرضا التابعة للوحدة المحلية بالحمراوى.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدا على عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.