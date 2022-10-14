إدراج 13 باحثاً من جامعة قناة السويس ضمن أفضل علماء العالم

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حصول 13 باحثاً من جامعة قناة السويس ضمن أعلى باحثين فى العالم، من بين 680 عالما مصريا وفقاً لدراسة المجلة الدولية PLOS Biology 2022، والتى آجراها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية، وشملت أكثر من 200 ألف عالم في 22 مجالا من 150 دولة وإعتماداً على قاعدة بيانات Scopus.

وأضاف رئيس الجامعة أن القائمة تضم أساتذة وأعضاء هيئة تدريس ذوي قدرات بحثية فائقة بمجالات مختلفة وهم الدكتور محمد عبد الدايم بكلية الطب البيطرى، الدكتور عبد العظيم الجمال كلية الطب البيطري، الدكتور عبد العليم السعدني بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور ناصر مصطفي بكلية العلوم قسم الكيمياء ،الدكتور جمال المصري بكلية الزراعة بقسم الهندسة الزراعية، الدكتور أحمد الشامي بكلية العلوم قسم الفيزياء، الدكتور فريد طنطاوي بكلية العلوم قسم الفيزياء، الدكتورة نهلة الشناوي بكلية العلوم بقسم علم الحيوان، الدكتور ياسر محمد مصطفى بكلية الصيدلة، الدكتور صلاح مصيلحى علي بكلية الطب البيطرى، الدكتور سعيد نوار بكلية الزراعة، الدكتور عمرو القلش بكلية العلوم قسم نبات، الدكتورة سوسن زيتون بكلية الصيدلة .

وتابع "مندور"، أن هذا الإنجاز يؤكد تبني الجامعة الاهتمام بالجانب البحثي والأكاديمي، وتعزيزه من خلال زيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دولياً، بالإضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

ومن جانبه حرص الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،على تهنئة العلماء والباحثين من أبناء جامعة قناة السويس الذين شملتهم هذه القائمة، لافتاً إلى أهمية ما تقدمه الجامعات والمراكز البحثية لخدمة المجتمع ،مشيراً إلى أن الجامعة بفضل جهود باحثيها لها مكانه مرموقة في منظومة البحث العلمي في مصر .

وأوضحت الدكتورة سحر الشطورى مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، أن جامعة استانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة تصدر تصنيفها كل عام ، ويتضمن قائمة بأسماء أعلى 2% من الباحثين في العالم بمختلف التخصصات، وتعتمد القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين، وتقوم على عدة مؤشرات منها: الاقتباسات من أبحاث منشورة، وعددها، ومعامل هيرش لقياس الإنتاجية العلمية للباحثين، ومعامل هيرش المعدل لقياس التأليف المشترك.



تصنيف العلماء