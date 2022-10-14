أمين اتحاد المهن الطبية: مستحقو المعاشات زادت أعدادهم بنسبة 54% خلال 3 سنوات

كتبت: آية دعبس

قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إنه تم زيادة أعداد المستفيدين من المعاش من 68 ألف عضو في أول صرفية عام 2019 إلى 105 آلاف مستفيد فى نهاية عام 2021 بزيادة قدرها 54% وبلغ عدد المستفيدين فى آخر صرفية عن العام الحالي 2022 حوالي 110 ألف مستفيد، مشيرا إلى أنه تم زيادة معاش الأعضاء مرتان خلال السنتين الماضيتين، حيث تم رفعه بمبلغ 100 جنيه (من 800 إلى 900 جنيه) وذلك فى 1/7/2020، كما تم رفعه مائة جنيه أخرى ( من 900 جنيه إلى 1000جنيه ) وذلك فى 1/4/2022.

وأضاف حمزة، خلال كلمته بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة الآن: ارتفعت الصرفيات المحولة على حساب الأعضاء والمستفيدين من المعاش (الورثة) من حوالي 850 مليون جنيه فى عام 2019 إلى 1089 مليون جنيه تقريبا في عام 2021 بزيادة قدرها 28%، كما تم زيادة أعداد المسجلين كمستفيدين من المعاش ( المعاشات الجديدة) سواء كان عضو أو ورثة عضو من 8454 ملف عن عام 2019 إلى 10693 ملف خلال عام 2021 بزيادة قدرها 26.5%، فضلا عن زيادة أعمال تحديث البيانات من عدد 7646 ملف للأعضاء المستفيدين من الورثة خلال عام 2019 إلى 23639 ملف للأعضاء خلال عام 2021 بزيادة قدرها 210% .

وتابع الأمين العام: تم زيادة الأموال المستردة بخصوص أموال المعاشات التي كانت تصرف للأعضاء بدون وجه حق وتم استردادها من 3.5 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 7.7 مليون جنيه خلال عام 2021 بزيادة قدرها 120% سنويا ومن المتوقع وصولها إلى عشرة مليون جنيه بنهاية 2022، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى الشكاوى التي تأتي من بعض الأعضاء بسبب أعمال التحديث للبيانات، رغم ضرورتها حفاظا على أموال المعاشات وتقليلا لحالات التجاوز والحصول على المعاش بدون وجه حق فقد قام مجلس الاتحاد ببذل جهود كبيرة في التفاوض مع عدد من الجهات لتخفيف هذه الأعباء، حيث تم التعاقد مع شركة "أي سكور للاستعلام الائتمانى" وهي أحد الشركات المملوكة للدولة والمرخص لها من جانب مصلحة الأحوال المدنية لعمل الاستعلام عن الأعضاء لبيان حالات الوفاة بصفة دورية دون الحاجة لإحضار العضو إلى مقر الاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد حاول على مدار السنتين الماضيتين من التعاقد مع المصلحة نفسها إلا أن الطلبات قوبلت بالرفض التام لعدم وجود نص فى لائحة الهيئة يتيح لها التعامل مع الجهات النقابية.

ولفت إلى أن الاتحاد بذل جهود كبيرة مع هيئة التأمين والمعاشات للربط الالكتروني معهم وذلك بخصوص الاستعلام عن المستفيدين من الأبناء وهناك موافقة مبدئية للتعاقد معهم ، حيث ننتظر حاليا عددا من الموافقات الداخلية طرفهم تتعلق بهذا الاتفاق.

كما أكد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، أن مشروع علاج الأطباء وأسرهم هو من أكبر مشروعات التأمين الصحي الخاصة الموجودة في مصر وأقدمها، ويعد بمثابة نبراس لكل المشروعات المثيلة سواء في النقابات المهنية أو شركات التأمين الصحى، مشيرا إلى أن مشروع العلاج حقق انجازات منذ عام 2019 وحتى نهاية 2021، من أهمها :

1- تم رفع الحد الأقصى لمساهمة المشروع في علاج الأعضاء وأسرهم بخصوص العلاج من الإصابة بفيروس كورونا بمبلغ 20 ألف جنيه فوق الحد الأقصى.

2- تم استحداث خدمة الواتس آب التي خففت من معاناة الأعضاء للحضور إلى مقر المشروع للحصول على خطابات التحويل للجهات العلاجية بمختلف أنواعها حيث بلغت حوالي 34 ألف خلال شهر سبتمير 2022م كما تم تطوير الخدمة وزيادة عدد الخطوط خلال الفترة الماضية ومد العمل إلى ساعات متأخرة استهدافا لراحة العضو لأقصى قدر ممكن .

3- تم زيادة الحد الأقصى لتحمل المشروع في علاج الأعضاء من 40 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه سنويا، يتم تحميل العضو 30 % منها والباقي 70% تتحمله ميزانية المشروع .

4- تم الموافقة على عمل تحاليل ال PCR بخصوص التأكد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بتكلفة قدرها 500 جم بحد أقصى مرتين سنويا .

5- تم رفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان في المشروع إلى 1500 جنيه سنويا .

6- تم فتح فروع لمشروع العلاج خلال السنوات الخمس الماضية في كل من محافظة سوهاج ، محافظة أسيوط ، و محافظة المنيا وتم مؤخرا تجهيز هذه الفروع على اكمل وجه لخدمة الأعضاء في كافة الأوجه وتقديم الخدمات بمختلف أنواعها من اشتراكات جديدة أو إضافات أو حذف لاشتراكات قائمة ، إلى تنفيذ خطابات التحويل إلى استرداد المصروفات العلاجية وغيرها من الخدمات التي يقدمها المشروع تخفيفا للأعباء التي يتحملها أعضاء الاتحاد.

7- تم زيادة عدد المشتركين في مشروع العلاج من 393 الف خلال عام 2019 إلى 395 الف خلال عام 2020 إلى 400 ألف حتى تاريخه كما زادت إيرادات الاشتراكات من 132 مليون جنيه خلال عام 2019 إلى 182 مليون جنيه خلال عام 2020 إلى 203 مليون جنيه خلال عام 2021 ، كما زاد ما تحمله المشروع من مساهمات في تكلفة علاج العضو من 189 مليون جم خلال عام 2019 إلى 250 مليون خلال عام 2021 ( وقد ظل مستوى المساهمة كما هو خلال عام 2020 بسبب ظروف وباء كورونا بالنظر إلى تخوف الأعضاء من التردد على الجهات العلاجية من مستشفيات ومعامل تحليل ومراكز أشعة وخلافه ) .

8- زادت خطابات التحويل في كافة الخدمات أشعة وتحاليل وعيادات خارجية وداخليه من 289 الف تحويل خلال عام 2019 إلى 417 الف تحويل حتى تاريخه (انخفض العدد إلى 236 الف تحويل خلال عام 2020 بسبب ظروف وباء كورونا) .