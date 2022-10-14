اليوم السابع
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أعراض قد يصعب ملاحظتها لعسر القراءة بين الأطفال

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 03:00 م
أعراض قد يصعب ملاحظتها لعسر القراءة بين الأطفال صعوبة القراءة في الأطفال
كتبت إيناس البنا

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عسر القراءة واحدة من المشاكل المعترف بها على نطاق واسع بين الأطفال، وتعرف صعوبات التعلم على أنها صعوبة فى التهجئة والتعرف على الكلمات.

في حين أن الأفراد الذين يعانون من عسر القراءة يقرأون الكلمات إلى الوراء، فإن الحالة تظهر بشكل مختلف فى الأشخاص المختلفين، فى كثير من الأحيان لا يتمكن الآباء من تحديد ما إذا كان طفلهم يعاني من عسر القراءة، مما يجعل من الصعب تزويدهم بأي نوع من العلاج.

ووفقا لموقع kidshealth فإن عسر القراءة هو صعوبة تعلم محددة تتعلق بالقراءة والكتابة والتهجئة وما إلى ذلك، على الرغم من الذكاء والمهارات الطبيعية خارج هذه المنطقة.

 

أعراض عسر القراءة

تتنوع أعراض عسر القراءة من صعوبة تقسيم الكلمات إلى مقاطع إلى مشكلة في دقة وطلاقة وفهم المادة التي تتم قراءتها.

بينما قد يواجه بعض الأطفال صعوبة في القراءة والتهجئة، قد يعاني البعض الآخر في الكتابة، يمكن أن يأخذ الاضطراب أشكالًا مختلفة، عندما يتعلم الأطفال كيفية القراءة والكتابة، ترتبط مناطق مختلفة من الدماغ معًا مناطق تتضمن أحرفًا، وتعيين الأحرف للأصوات وفهم الكلمات والمعانى لتشكيل دائرة جديدة معقدة مهيأة للقراءة، بعض الأعراض التى يمكن للوالدين التعرف عليها هى:

  1. مشكلة التعرف على الحروف من الأبجدية
  2. تكافح لمطابقة الحروف مع الأصوات الصوتية
  3. صعوبة نطق الكلمات بشكل صحيح
  4. صعوبة تعلم كلمات جديدة
  5. مفردات أصغر من الأطفال الآخرين في نفس العمر
  6. صعوبة فى تعلم العد
  7. صعوبة فى تعلم مهارات جديدة
  8. يكافح من أجل تلخيص قصة

 

المهارات التى يتأثر بها الأطفال الذين يعانون من عسر القراءة

وفقًا لـ Medical News Today لا يؤثر عسر القراءة على القراءة والكتابة فحسب، بل يمكن للطفل أن يعانى من المهارات والأنشطة اليومية بسبب مشكلة التعلم هذه.

 

بعض المهارات المتأثرة هى:

  • يبدو ذكيًا للغاية لكنه غير قادر على القراءة أو الكتابة أو التهجئة على مستوى الصف
  • يوصف بأنه مهمل وكسول أو مشكلة سلوكية
  • معدل ذكاء مرتفع لكنه لا يعمل بشكل جيد أكاديميًا
  • ضعف احترام الذات
  • موهوب فى الأنشطة مثل الفن والدراما والموسيقى والرياضة
  • فترة الانتباه الضعيفة

بصرف النظر عن ذلك فإن الشخص الذى يعانى من عسر القراءة يعانى أيضًا من مشاكل فى:

 

التنسيق:

 قد يكون الطفل أقل تنسيقاً من أقرانه، على سبيل المثال قد يكون التقاط الكرة أمرًا صعبًا، وقد يخلط بين اليسار واليمين.

 

التركيز:

غالبًا ما يجد الأشخاص المصابون بعُسر القراءة صعوبة فى التركيز، قد يكون هذا بسبب شعورهم بالإرهاق الذهني بعد بضع دقائق من الكفاح من أجل القراءة أو الكتابة، وفقًا للممارسين الصحيين، فإن 30% من المصابين بعُسر القراءة يعانون أيضًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مقارنةً بنسبة 3-5% من طلاب المدارس العامة الذين يعانون من كلا الحالتين.


عسر القراءة

صعوبة القراءة في الأطفال

ضعف الانتباه لدى الأطفال

كيفية القراءة والكتابة



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