ودعت السلطات الأسترالية، وفقا لقناة (فرانس 24)، آلاف المواطنين إلى إخلاء منازلهم جنوب شرق البلاد، بعدما تسببت أمطار غزيرة منذ يومين، تسببت فى سيول وفيضانات كبيرة.

وأوضحت أنه قد تعرضت أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز والمناطق الشمالية من جزيرة تسمانيا إلى ظروف مناخية قاسية، واستقبل بعضها، منذ الأربعاء الماضي، كميات أمطار عادة ما تسقط في أكثر من شهر.. لافتة إلى أنه من المتوقع انحسار الأمطار الغزيرة مساء اليوم، إلاّ أن الفيضانات قد تستمر إلى غاية مطلع الأسبوع.