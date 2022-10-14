اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 أكتوبر 2022 09:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ بـ"القومى للبحوث": عدم التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية يؤدى لمشاكل بيئية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 09:00 م
أستاذ بـ"القومى للبحوث": عدم التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية يؤدى لمشاكل بيئية إكسترا نيوز
الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة إيناس أبوطالب أستاذ الدراسات البيئية بالمركز القومي للبحوث، إنه مع التطور التكنولوجى وتطور الثورة الصناعية أصبح معدل استهلاك المنتجات الإلكترونية سريع جدا، مما يؤدى لوجود كمية من المخلفات والأجهزة غير المستخدمة وغير المستفاد منها.
 
وأكدت إيناس أبوطالب خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن معظم المواد الإلكترونية تستخدم لعدة مرات ثم تفقد صلاحيتها وتصبح من المخلفات، موضحة أن الدولة أصدرت قانون يحتم على المنتج مسئولية مجتمعية بتتبع منتجه وإدارته والتخلص منه بصورة آمنة.
 
وذكرت أن عدم التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية يؤدى إلى مشاكل بيئية كبيرة، موضحة أنه يوجد تطبيق بين وزارة الاتصالات والبيئة نسجل عليه ونعيد التليفون أو التليفزيون ونحصل من ذلك على مقابل مادى مما يعطى حافز للمواطن بأن يعيد الأجهزة المستخدمة مرة أخرى لنستفيد منه مرة أخرى.

الدراسات البيئية

المركز القومي للبحوث

الثورة الصناعية

المنتجات الالكترونية

المخلفات الالكترونية



الموضوعات المتعلقة

القومى للبحوث ينظم حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى من مبادرة رواد المناخ

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 03:19 م

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين المركز القومى للبحوث

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 11:41 ص

التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى نـدوة بالمركز القومى للبحوث

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 01:25 م

القومى للبحوث ينظم صالون علميا بشأن تأثير التغيرات المناخية على الصحة العامة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:36 م

الصحة: تقديم خدمات لـ 426 ألف مواطن بالمعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة