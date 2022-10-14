اليوم السابع
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أبناء الكتعة.. الداخلية تضبط عصابة تتسول بالأطفال فى الجيزة

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 01:12 م
أبناء الكتعة.. الداخلية تضبط عصابة تتسول بالأطفال فى الجيزة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.
 
 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بنطاق محافظتى "الجيزة – المنوفية") باستغلال الأطفال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر عليهم مُتخذين من إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبصحبتهما عدد (2) من المجنى عليهم .. بسؤالهما أقرا بما جاء بالتحريات  بمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى وأيدا ما جاء بأقوال المجنى عليهما.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.
 
 

أبناء الكتعة

الأجهزة الأمنية

تسول الأطفال

رعاية الأحداث



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