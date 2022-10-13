800 طالب يؤدون اختبارات المقابلة الشخصية للالتحاق ببرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تبدأ اليوم جامعة سوهاج، اختبارات المقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعتي القاهرة والمنيا، والتي ستعقد بمجمع المدرجات بمقر الجامعة القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن عدد الطلاب المتقدمين للإلتحاق ببرنامج التعليم المدمج تجاوز هذا العام 800 طالب وطالبة، مضيفاً أن اختبارات المقابلة الشخصية ستتم على يومي الخميس والجمعة 13 و14 من أكتوبر الجاري.



وأشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى ان نظام الاختبارات الشخصية يعتمد على الاختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ بنظام البابل شيت، وستشمل أسئلة فى اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، و ستجري الاختبارات تحت إشراف أساتذة من جامعتي القاهرة و سوهاج.



من جانبه أوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أنه ستتم اليوم اختبارات المقابلة الشخصية للمتقدمين لبرنامج علوم اللغة العربية والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث بالشراكة مع جامعة المنيا،

في تمام الساعة الثالثة عصراً، أما اختبارات برامج الشراكة مع جامعة القاهرة ستكون غداً الجمعة 14 من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً، مؤكداً علي ضرورة الحضور قبل موعد الاختبار بساعتين لإتمام إجراءات القبول.







