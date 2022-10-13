8 حالات حددها القانون يجوز فيها طلب رد المحكمة واستبدالها بدائرة أخرى

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن الحالات التي يجوز فيها رد المحكمة، و"اليوم السابع" يكشف فى النقاط التالية الحالات التى يمكن فيها رد هيئة المحكمة.

1- إذا كان للقاضى أو لزوجته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى ولو بعد إنحلال عقد الزواج.

2- إذا كان هناك بين القاضى وبين أحد الخصوم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

3- إذا كان خطيباً لأحد الخصوم.

4- إذا سبق أن كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصياً أو قيماً عليه.

5- إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية.

6- إذا كان أحد المتداعين قد اختاره حكماً في قضية سابقة.

7- إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة.

8- إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين، أو أحد أقاربه أو مصاهريه حتى الدرجة الرابعة، دعوى مدنية أو جزائية خلال السنوات الخمس السابقة.