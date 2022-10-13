44 ندوة تثقيفية توعوية لطلاب المدارس خلال أسبوع فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، أنه خلال الأسبوع الحالى جرى تنفيذ نحو 44 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية فى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأوضح وكيل التعليم، أن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية التى بدأت مطلع العام الدراسى الجديد، شهدت عدة موضوعات هامة تضمنت التغذية السليمة، صحة المراهقين، النظافة الشخصية .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على تنفيذ الندوات بجميع الإدارات التعليمية لمراحل التعليم المختلفة (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية)، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي (السن المدرسى) بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة (الاتصال السياسى).

وفي سياق متصل، شارك الدكتور جمال حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، اليوم الخميس ،طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة، فى رحلة دورية ترفيهية بمقر نقابة المهندسين بمرافقة مدير إدارة الداخلة التعليمية .

وخلال الرحلة جرى تنفيذ مجموعة من الفقرات الترفيهية والمسابقات بين الطلاب وسط أجواء من السعادة والبهجة ارتسمت على وجوه الجميع.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن خالص سعادته لوجوده بين أبنائه من ذوى الهمم ومشاركتهم لحظات ملؤها الفرحة والمرح، موجها خالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى هذا العمل والذى له ابلغ الأثر فى نفوس طلابنا من ذوى الهمم، مؤكدا أننا جميعا نعمل على تلبية كافة احتياجاتهم ولن نألوا جهدا فى إسعادهم.