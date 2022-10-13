14 دولة من أعضاء الناتو توقع مذكرة حول إنشاء نظام دفاع جوى أوروبى

وكالات الأنباء

وقعت 14 دولة من الدول الأعضاء فى حلف الناتو اليوم الخميس، فى بروكسل مذكرة حول إنشاء نظام دفاع جوى أوروبى أكثر تقدما.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، وقعت وزيرة الدفاع الألمانية، كريسنيت لامبرخت، وزملاءها فى حلف الناتو على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل مذكرة حول إنشاء ما يسمى بـ "الدرع الصاروخية الأوروبية".

ومن المتوقع أن يساعد هذا النظام فى سد الثغرات الموجودة فى نظام الدفاع الجوى الأوروبى الحالى.

وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود مشاكل معينة فى مجال الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، وكذلك المسيرات والصواريخ المجنحة.

وأضافت أن إنشاء نظام الدفاع الجوي الموحد متعلق بتغير الوضع الأمني بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وجرت مراسم توقيع المذكرة بمشاركة ممثلين من كل من بلجيكا وبلغاريا وبريطانيا وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا والتشيك. وأعلنت إستونيا عن رغبتها في الانضمام إلى هذا المشروع أيضا.