اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

10 باحثين من جامعة الفيوم ضمن أفضل علماء العالم وفقا لقائمة جامعة ستانفورد

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:54 م
10 باحثين من جامعة الفيوم ضمن أفضل علماء العالم وفقا لقائمة جامعة ستانفورد جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم انه للعام الثالث على التوالي تظهر جامعة الفيوم بقائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادا وفقا للدراسة التي أجراها باحثين من جامعة ستانفورد الأمريكيةStanford List of Top Scientists: World's Top 2% Scientists، وشملت الدراسة أكثر من 200 ألف عالم في مختلف التخصصات من أكثر من 150 دولة.
 
ولفت عبد السلام أن قائمة العام الماضي ضمت 6 من الأساتذة بجامعة الفيوم اما هذا العام ضمت القائمة 10 أساتذة وهم الدكتور حازم على عطية، والدكتور محمد عبد الكريم، والدكتور مصطفى محمد راضى، والدكتور طايع عبد المجيد، والدكتور وائل صميدة، والدكتور عماد محمد سعد السعيد، والدكتورة داليا عرفة يسرى، والدكتور شعبان النسر، والدكتور عادل محمد السيد والدكتور عامر قطب.

قائمة ستانفورد

العلماء الأكثر تأثيرا

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة