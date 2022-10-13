10 باحثين من جامعة الفيوم ضمن أفضل علماء العالم وفقا لقائمة جامعة ستانفورد

الفيوم رباب الجالى

صرح الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم انه للعام الثالث على التوالي تظهر جامعة الفيوم بقائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادا وفقا للدراسة التي أجراها باحثين من جامعة ستانفورد الأمريكيةStanford List of Top Scientists: World's Top 2% Scientists، وشملت الدراسة أكثر من 200 ألف عالم في مختلف التخصصات من أكثر من 150 دولة.

ولفت عبد السلام أن قائمة العام الماضي ضمت 6 من الأساتذة بجامعة الفيوم اما هذا العام ضمت القائمة 10 أساتذة وهم الدكتور حازم على عطية، والدكتور محمد عبد الكريم، والدكتور مصطفى محمد راضى، والدكتور طايع عبد المجيد، والدكتور وائل صميدة، والدكتور عماد محمد سعد السعيد، والدكتورة داليا عرفة يسرى، والدكتور شعبان النسر، والدكتور عادل محمد السيد والدكتور عامر قطب.