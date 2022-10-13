وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدرسة القرنة الإعدادية الثانوية بنات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرسة القرنة الإعدادية الثانوية بنات يرافقه حسان مرتضى مدير إدارة القرنة، حيث اطمأن على انتظام سير الدراسة، وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب في ما تم دراسته، كما أثنى على الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس والإدارة المدرسية .

وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، خلال جولته عن جائزة مالية خاصة لمن يحقق مركز على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، وأنه جارى إعداد خطة شاملة لتحفيز الطلاب والمعلمين، كما أشار إلى ضرورة الاهتمام بممارسة الأنشطة الطلابية لزيادة جذب الطلاب للمدرسة.

وأكد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية بالمصروفات طبقا لكتاب وزير التربية والتعليم رقم 36، وشدد وكيل الوزارة على ضرور المراجعة الدورية لإجراءات الأمن والسلامة والاهتمام بالصيانة الدورية وتنفيذ خطط الأزمات والكوارث .

فيما تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، لعقد سلسلة من ندوات التوعية والتثقيف فى المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك حول ما يلي: (التغيرات المناخية – الإتجار بالبشر – الأنيميا والتقزم والتغذية)، خلال شهر أكتوبر الجارى وعلى مستوى إدارات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويقول موسى عبد الله مسئول التربية البيئية والسكانية بتعليم الأقصر، أنه استكملت المديرية تقديم دورات تدريبية مكثفة حول ظاهرة التغيرات المناخية لدعم القيادات والمعلمين فى مختلف الإدارات التعليمية بالأقصر والبياضية والزينية والطود وإسنا وأرمنت والقرنة، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد لإستضافة قمة المناخ رقم 27 خلال شهر نوفمبر المقبل، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة تنمية الوعى بقضية التغيرات المناخية وفي إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتلك القضية.



جولة وكيل التعليم بمدرسة القرنة الإعدادية الثانوية بنات



وكيل تعليم الأقصر يتفقد مدرسة القرنة الإعدادية الثانوية بنات