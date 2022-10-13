وفد المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لبحث آفاق التعاون يزور جامعة الأزهر

كتب لؤى على

التقى الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه بمدينة نصر؛ الدكتور محمد الجار الله، رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، والدكتور محمد الجندى، الأمين العام للمنظمة، والدكتور عبد اللطيف المر، مستشار رئيس المنظمة؛ بهدف بحث سبل التعاون المشترك بين كليات الطب بجامعة الأزهر والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسى عميدة كلية طب البنات، والدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل كلية طب بنين لشئون التعليم والطلاب.

فى بداية اللقاء رحّب القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر بالوفد مؤكدًا أن التعاون المشترك يأتى فى إطار عالمية رسالة للأزهر الشريف، وحرصه على التعاون العلمى والثقافى وتبادل الخبرات مع جميع المؤسسات والهيئات العلمية والتعليمية والمراكز البحثية سواء داخل مصر أو خارجها بما يحقق الخير للبشرية، انطلاقًا من عراقة الأزهر الشريف وأصالته الممتدة على مدار أكثر من ألف عام ويزيد، تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك فى مجال التراث الطبى الإسلامى وحفظه، ودراسته، وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة فى المجالات العلمية المختلفة، والتعاون فى مجال إجراء الدراسات والبحوث فى مجال الفقه الطبى، ودراسة المستجدات الطبية، والوصول إلى رأى إسلامى موحد فى هذه المجالات، إضافة إلى بحث عقد بروتوكول تعاون مشترك يشمل جميع المجالات.

وقد عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور الحيوى الذى يقوم به الأزهر الشريف فى العالم كله؛ كونه القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مثمنين دور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف فى نشر السلام العالمى والتسامح بين بنى البشر جميعًا من خلال منهجه الوسطى المعتدل، وإظهار مدى سماحة الدين الإسلامى وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.

وعقب اللقاء توجه الوفد لزيارة كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، حيث تفقدوا معمل المهارات ومراكز الاختبارات الإلكترونية، ومتحف قسم التشريح وعلم الأجنة، كما تابع الوفد سير الاختبارات داخل الكلية سواء للطلاب المصريين أو الوافدين طلاب البكالوريوس فى مادة الباطنة، وأشاد الوفد بمستوى التعليم الطبى المتميز بكليات الطب بجامعة الأزهر، تلك الجامعة العريقة التى تدرس لطلاب الطب علوم الدين والدنيا جنبا إلى جنب.

وأشاد الوفد بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة التى كانت فى طليعة الكليات التى حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، ووعد الوفد بزيارة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة قريبًا.