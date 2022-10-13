وقال الوزير الياباني -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، إن كوريا الشمالية أحرزت تقدما كبيرا في برنامجها الخاص بالأسلحة النووية، معربا عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية لديها رؤوس نووية صغيرة يمكن تركيبها على صواريخ باليستية متوسطة المدى، والتى يمكن أن تصل إلى اليابان.

وأضاف أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد رصد إشارات إطلاق صواريخ باليستية وإسقاطها، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أي خيارات، بما في ذلك اكتساب قدرات الضربة المضادة.