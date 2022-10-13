وزير التنمية المحلية: مصر أطلقت مشروعات قومية كبرى لمواجهة التغير المناخى

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع إميليا سايز السكرتير التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية - المنظمة لقمة المدن العالمية بكوريا الجنوبية - وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والسفير خالد عبدالرحمن سفير مصر فى كوريا الجنوبية.

وخلال اللقاء بحث الجانبين سبل تعزيز دور المجتمعات المحلية فى مواجهة التحديات الحالية التى تواجه دول العالم وعلى رأسها تحدى التغيرات المناخية والتى تلعب فيه المحليات دورًا رئيسيًا،

وأعربت إميليا سايز عن تطلعها أن تتضمن قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر القادم منتدى للسلطات المحلية لعرض وتبادل الخبرات والرؤى فى كيفية مواجهة تحدى المناخ، وأشارت السكرتير التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية العالمية إلى أن جائحة كورونا أكدت الدور الهام والرئيسى للمحليات والمدن فى مواجهة تلك الجائحة، مشيرة الى أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه المحافظات والمدن والمحليات فى تقديم حلول عملية لتحدى المناخ الذى يواجهه العالم.

وأكدت إميليا سايز على الثقة الكبيرة فى قدرة مصر على تنظيم قمة المناخ المقبلة بأفضل صورة.

ومن جانبه عبر اللواء هشام آمنة عن تقديره للمجهود الكبير والتنظيم الجيد الذى قامت به منظمة المدن والحكومات المحلية العالمية خلال أعمال القمة العالمية للمدن فى دورتها السابعة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تقوم به المحليات فى تنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات القومية التى اطلقتها مصر خلال السنوات الآخيرة والتى كان من شأنها مواجهة العديد من التحديات المتعلقة بالتغير المناخى وعلى رأسها المنظومة الجديدة للمخلفات وتحويل أتوبيسات النقل العام من العمل بالسولار الى الغاز الطبيعى والكهرباء، وكذا البدء فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة أن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى 2024 ومؤتمر المدن الأفريقية 2025 سيكون بمثابة فرصة لدعم التعاون والتنسيق بين الجانبين لتعزيز دور المحليات فى العديد من الملفات الحيوية.