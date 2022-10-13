وزير الإسكان يتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة

كتب أحمد حسن

الجزار يُؤكد على توفير الخدمات المختلفة ومتطلبات المواطنين الذين تسلموا وحداتهم وانتقلوا للعيش بالمدينة الحديثة



مي عبدالحميد: المستفيدون بالمشروع عبَّروا عن سعادتهم بالسكن الحضاري الذى حقق لهم ولأولادهم جودة الحياة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات مشروع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدينة حدائق العاصمة، مشدداً على ضرورة توفير الخدمات المختلفة ومتطلبات المواطنين المستفيدين من المشروع المنتقلين للعيش بالمدينة الحديثة، بجانب حَث المواطنين على المحافظة على هذا المشروع، الذى هو ملك لهم، حتى يستمر بالصورة الحضارية، ويحقق لهم جودة الحياة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مدينة حدائق العاصمة ستضم نحو99450 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تم وجارٍ منها تنفيذ 61584 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل " إسكان اجتماعي "، بجانب إسناد وطرح تنفيذ وتخطيط حوالي 23146 وحدة أخرى لمنخفضي الدخل، إضافة إلى وحدات متوسطي الدخل والمشروعات الخدمية، وتم تسليم ما يقرب من 2500 وحدة سكنية لمستحقيها من منخفضي الدخل.

وفي ذات السياق، أضافت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم بمدينة حدائق العاصمة تنفيذ عدد من العمارات تضم أكثر من ألف وحدة سكنية وجارٍ طرح تنفيذ 7998 وحدة أخرى بنموذج " العمارة الخضراء "، ضمن مبادرة العمارة الخضراء التى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع البنك الدولي، ومركز بحوث البناء والإسكان، وتهدف إلى بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي، في 4 مدن مصرية ( حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أسوان الجديدة، الغردقة).

وأكدت أنه تتم المتابعة بصورة دورية لموقف تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أنه تم عقد لقاءات مع عددٍ من المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمدينة حدائق العاصمة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وذلك حرصاً على معرفة مقترحات ومتطلبات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلانات الصندوق، وكذا تذليل أي عقبات قد تواجه المستفيدين بالوحدات.

وقالت، إن المواطنين أثنوا على المشروع من ناحية السكن الحضاري الذى حقق لهم ولأولادهم جودة الحياة، وأعمال تنسيق الموقع والعمارات التي تم تنفيذها بشكل لائق، وتوجهوا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولكل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع.