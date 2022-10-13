ورشة للحُلى النحاسية بقصر الأميرة خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم قصر الأميرة خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية بمقره فى حلوان ورشة للشباب لتعليم فن صناعة الحُلى باستخدام معدن النحاس، بداية من يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر.

وتهدف الورشة إلى تعليم المشتركين فن صناعة الحلى من خلال شرح تاريخ صناعة الحلى فى مصر منذ العصر الفرعوني، مرورًا بالعصور القبطية والإسلامية، ومن ثم عرض لأنواع الحلي وتصميماته المختلفة وأنواع الخامات وطرق تشكيل النحاس لعمل تصميمات إبداعية مستوحاة من التراث المصرى الأصيل، مع التدريب العملي على تشكيل النحاس، وذلك حتى يتمكن المتدرب من تصنيع وحدة كاملة من الحُلي.

ويقوم على الورشة المدرب الفنان سيف الدين أحمد، وتُعقد الورشة أيام الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 16 أكتوبر وحتى الأربعاء 9 نوفمبر 2022.