ورشة فنية وندوة توعوية للأطفال بمتحف كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية للأطفال، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، إضافة لتنظيم المتحف ندوة توعوية للدفاع المدني والحريق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

وتضمنت الورشة قيام الأطفال بالتلوين وعمل كروت معايدة، وتبعت الورشة جولة إرشادية بالمتحف تم بها التعرف على أهم المقتنيات الأثرية بالمحافظة.

كما شهد متحف كفر الشيخ ندوة توعوية للدفاع المدني والحريق عن كيفية التصرف في حالة الحريق باستخدام معدات الإطفاء الموجودة، وكيفية التعامل مع طفايات الحريق لتقليل معدلات الخسائر إلى أدنى الدرجات، وتضمنت الندوة التعرف على أنواع الحرائق والاشتعال لمعرفة استخدام أنواع طفايات الحريق المختلفة، وتدريب عملي على كيفية استخدامها، وأخيرًا تطبيق خطة الإخلاء والطوارئ وقت الحريق، وكذلك بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة فوه ذات التراث الإسلامي الثري؛ حيث يضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد.