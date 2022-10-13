هل الأشخاص بحاجة لتكرار جرعة لقاح الإنفلونزا فى نفس الموسم؟ الصحة تعلق

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان أن الأشخاص ليسوا بحاجة إلى الحصول على جرعة ثانية من لقاح الأنفلونزا لتحسين حالتهم المناعية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: الشخص الدى تناول جرعة من لقاح الأنفلونزا بشكل سليم ليس بحاجة لتكرارها خلال نفس الموسم.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن لقاح الأنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وبحسب وزارة الصحة والسكان، فإن إرشادات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية تتضمن:

1- غسيل اليد بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد الخروج من المرحاض وبعد السعال والعطس.

2- عدم تغطية الفم والأنف بواسطة يدك عند السعال أو العطس بل استخدم مناديل ورقية وتخلص منها بعد الاستخدام.

3 - إحرص على تناول لقاح الأنفلونزا.

4- يفضل عدم الخروج من المنزل عند الشعور بأى أعراض تنفسية حادة.