اليوم السابع
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ننشر مواقيت الصلاة الخميس 13/10/2022 بمحافظات الجمهورية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 12:00 ص
ننشر مواقيت الصلاة الخميس 13/10/2022 بمحافظات الجمهورية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
وقت صلاة الفجر 4:28  ص
موعد صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 59: 2
موعد صلاة المغرب 5:28 م
موعد صلاة العشاء  6:45
 
الإسكندرية         
وقت صلاة الفجر 4:33 ص
موعد صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة العصر 3:03
موعد صلاة المغرب 5:32 م
موعد صلاة العشاء 6:50 م.  
     
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:24
موعد صلاة الظهر 11:37 م
موعد  صلاة العصر 2:55 م 
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:41  م.         
  
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 
وقت صلاة الفجر 4:16
وقت صلاة الظهر 11:29 
موعد صلاة  العصر 2:48 م
وقت صلاة المغرب 5:18 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م.     
 
مواقيت الصلاة فى أسوان 
 
وقت صلاة الفجر 4:23  ص
موعد صلاة الظهر 11:35 ص
موعد صلاة العصر 55: 2
موعد صلاة المغرب 5:26 م
موعد صلاة العشاء 6:38م

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