ندوة لطلبة المدارس بمركز النيل للإعلام بسوهاج تحت عنوان مفهوم التغير المناخى

سوهاج عمرو خلف

نظم مركز النيل للإعلام بسوهاج ندوة تحت عنوان "مفهوم التغيرات المناخية" وذلك لطلبة المدارس لتوعيتهم بالتغيرات المناخية وآثارها،

وذلك بالتعاون مع منصة سوهاج المحلية لمبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ" استعدادا لمؤتمر قمة المناخ (COP-27).

شارك فى الندوة عبير محمد بجهاز شئون البيئة بسوهاج وأشرف بكرى منسق منصة سوهاج وفريق البيئة والسكان بإدارة سوهاج التعليمية وذلك بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية.

وتناول اللقاء مفهوم التغيرات المناخية وأنواعها وآثارها على البيئة وطرق مواجهة تلك التغيرات والدور المنوط بالمواطن للتصدى لذلك الخطر الذى يهدد البشرية والسلوكيات البيئية في الترشيد بجميع أنواعه خاصة ترشيد المياه والكهرباء والاهتمام بإعادة تدوير المخلفات البيئية والاستفادة منها واستخدام موارد صديقة للبيئة و أهمية دعم سلوكيات الترشيد لدي الطفل منذ الصغر والدور المجتمعي لغرس الوعي البيئي حيث ان للشباب دور كبير في حماية البيئة و الحفاظ علي السلوكيات صديقة البيئة.

وقالت إيمان على إمام مدير مركز النيل للإعلام، أن عقد قمة المناخ فى مصر التى تحظى باهتمام عالمى ويحضرها أكبر قادة دول العالم يؤكد الدور الرائد لمصر ويبرز مكانتها حيث تمثل مصر نيابة عن أفريقيا فى هذه القمة وتتبنى مصر من خلالها استثمارات هائلة فى مجال التكيف والتخفيف من أثر تلك التغيرات وخاصة أنها تمتلك المقومات لذلك من حيث مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة حيث تسطع عليها الشمس غالبية العام كما تمتلك مصر الشواطئ الممتدة التى تمكنها من الاستثمار فى طاقة المياه أو الهيدروجين الأخضر.