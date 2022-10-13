نجاح استئصال ورم بالصدر يزن 4 كيلوجرامات بمستشفيات جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نجح فريق من أطباء جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة المنوفية برئاسة الدكتور محمد الحاج على الأستاذ المساعد بالقسم، في استئصال ورم بالصدر أبعاده 17 سم * 19 سم ويزن تقريبا 4 كيلو جرامات.

وأشار الدكتور محمد الحاج علي رئيس الفريق الجراحى إلى أن المريض يبلغ من العمر 58 عاما يعاني من ضيق بالتنفس، وبعد عمل الفحوصات الطبية المختلفة من أطباء علاج الأورام بالمستشفيات تبين وجود ورم بتجويف الصدر وتم وضع خطة علاج وخضوع المريض للعلاج الكيماوي لمدة 4 أشهر، ثم تم عمل عينة من الصدر والتى أظهرت عدم استجابة الورم للعلاج الكيماوى، وتم اتخاذ القرار بدخول المريض عمليات جراحة الصدر وعمل استكشاف صدرى لاستئصال الورم، وتم استئصال الورم والمريض يخضع للمتابعة بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه توجه الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالشكر إلى الفريق الجراحى والفريق الطبي المعاون، مؤكدا أن مستشفيات جامعة المنوفية تمتلك نخبة من أفضل الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات التى تحتاج إلي إمكانيات عالية ذات مهارة متقدمة.

وأشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية إلى أن الفريق الجراحي تحت إشراف الدكتور رفيق سليمان رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وبرئاسة الدكتور محمد الحاج علي ضم كل من الدكتور إبراهيم خليل، والدكتور محمد خيري، والدكتور أسامة عبد العاطي، كما ضم فريق التخدير كل من الدكتور خالد دنيا، والدكتور إبراهيم ولاش بمعاونة تمريض عمليات جراحة القلب والصدر.