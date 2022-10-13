نادى الحامول يستقبل لجنة متابعة إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل نادى الحامول اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ والمسئولة عن متابعة حمامات السباحة بجميع الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها بأرجاء المحافظة، للاطمئنان على الالتزام بتنفيذ عوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتسليم الكود المصرى، لتأمين المسطحات المائية، الذى يشمل الشواطئ وحمامات السباحة، وتعليمات وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة للمترددين عليها، ووضع جميع التعليمات موضع التنفيذ، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، و بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللجنة المكونة من الدكتور حسام أبو سالم، معاون مدير المديرية رئيسا، الدكتور محمد محروس، عضواً فنياً، رضا عبد الغنى، عضو إنشاءات، مصطفى الخياط عضو المراجعة الداخلية والحوكمة و اسامه الطواب، عضو قانونى، تابعت اتخاذ الأندية كافة الإجراءات الاحترازية وتواجد المدربين والمنقذين طوال وقت عمل حمام السباحة و توافر أدوات الإنقاذ والإسعافات الأولية بحمام السباحة بالنادى، كما قامت اللجنة بمراجعة بعض الأعمال الإدارية والفنية لحمام السباحة.

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة على تطبيق كافة البنود والإجراءات الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة "مصر بلا غرقى" والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لاسيما مع استمرار المترددين على الأندية ومراكز الشباب على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية فى العطلات و مع عودة ارتفاع درجات الحرارة فى بعض الأيام .

وأشار محروس إلى تنفيذ المديرية لتعليمات وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة.



جانب من متابعة الحمامات



لجنة متابعة إجراءات الأمن والسلامة بحمامات السباحة