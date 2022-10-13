نائب محافظ بورسعيد والسكرتير العام يشهدان تجربة عملية لمواجهة الأمطار والسيول

بورسعيد - محمد عزام

كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة بتطبيق محاكاة لخطة المحافظة لمواجهة غزارة الأمطار والسيول، وذلك بمقر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، وبحضور ممثل الرقابة الإدارية.

وخلال اللقاء عرض المشرف العام على الشبكة الوطنية تجربة عملية لحالة سقوط أمطار من متوسطة لشديدة وكيفية تعامل الأحياء والتدخل السريع، وسرعة إحتواء الازمة خلال مدة زمنية محددة.

كما تم استعراض والتأكد من كفاءة المعدات المستخدمة بجميع الأحياء لمواجهة تساقط الأمطار بغزارة، مع عرض خطة توزيع المعدات في البؤر المتوقعة لسقوط الأمطار بغزارة، حيث يهدف البيان العملي للتأكد من كفاءة المعدات المستخدمة في كافة الأحياء، فضلا عن سرعة تعامل الأحياء مع الازمة فور وقوعها.

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بضرورة الاستعداد المكثف لأى طاريء فى حالة الطقس ، والتأهب المستمر لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار والسيول ، والتأكد من مدى كفاءة المعدات المستخدمة فى سحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت بدفع عدد كبير من السيارات الناقلة والفاكيوم والنافوري والأطقم الفنية و شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال موسم الشتاء.



متابعة للشبكة الوطنية



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