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نائب محافظ الوادى الجديد تكرم الفائزات بمسابقة التوعية بقمة المناخ Cop27

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:41 م
نائب محافظ الوادى الجديد تكرم الفائزات بمسابقة التوعية بقمة المناخ Cop27 جانب من التكريم
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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كرمت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم الخميس، الفائزات بمسابقة دورى المعلومات التى نظمها مركز إعلام الخارجة بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة تحت عنوان " بلدنا سياحية وبيئتنا نقية"، بمشاركة مدارس التعليم الثانوى العام والفني بإدارة الخارجة التعليمية.

 

وحرص نائب المحافظ على استقبال وتهنئة طلاب مدرسة الخارجة الثانوية للبنات الحاصلة على المركز الأول بالمسابقة، كما ناقشتهن في أهم المعلومات والأفكار المتعلقة بمقومات المحافظة البيئية والمشروعات والجهود المبذولة للمشاركة بقمة المناخ من خلال إعلان الخارجة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ على مستوى الجمهورية.

 

ووجهت مجدي الشكر لكافة المشاركين والمشرفين على تنفيذ المسابقة لدورهم في نشر التوعية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة وخاصة بين طلاب المدارس لتعزيز الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المحافظة فى هذا المجال.


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