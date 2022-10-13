ميناء دمياط يستقبل 31500 طن قمح قادمة من روسيا

دمياط - فريق المحافظات

استقبل ميناء دمياط اليوم، 13 سفينة متنوعة، بينما غادرت عدد 13 سفينة أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة.



كما استقبل ميناء دمياط أيضا السفينة " PRINCE AMIN" والتى ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 173 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11687 طن تشمل: 254 طن بنجر و2272 طن رمل و2179 طن أسمنت و6482 طن يوريا و500 طن بضاعة متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28160 طن تشمل: 7290 طن قمح و840 طن رخام و5250 طن ذرة و9500 طن خردة و1030 طن ابلاكاش و1417 طن خشب زان و2833 طن زيت طعام.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1315 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 443 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1517 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 91668 طنا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 127525 طنا.



كما غادر ميناء دمياط أيضا 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية 3941 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، إضافة إلى قطار آخر بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3878 شاحنة.