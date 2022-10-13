مياه الجيزة تعقد ندوات توعوية بقرى مبادرة حياة كريمة فى مركز أطفيح

كتبت - مرام محمد

شهد مركز شباب مسجد موسى بمركز أطفيح، العديد من الأنشطة التوعوية والمجتمعية، والتي ينفذها فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وأشار منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أن تلك الأنشطة تضمنت ندوة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وورشة لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وتوزيع بروشورات تحمل عدداً من رسائل التوعية المائية.

وأوضح بدوي، أن القافلة المائية استهدفت قرية الحلف الشرقي، وقدمت عدداً من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي القرية، بالتعاون مع مجلس مدينة أطفيح، وشملت رفع عينات مياه عشوائية من منازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، وفحص وقراءة عدادات المياه وبحث عدد من الشكاوى المحاسبية، وحملات طرق أبواب للوصول لربات الأسر بالمنازل للحث على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، وتعريف المواطنين بقنوات التواصل مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم 01221799777وتطبيق 125 والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين، وإمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع، وسداد فواتير المياه إلكترونيا.

واختتم رئيس مياه الجيزة، أهمية تعزيز الدور التوعوي والمجتمعي بقرى حياة كريمة، لما له من تأثير بالغ الأهمية لدى المواطنين في التوعية بالمحافظة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.