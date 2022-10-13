موظف لدى ترامب لـFBI: الرئيس السابق طلب نقل وثائق بمارالاجو بعد أمر استدعائه

كتبت: نهال أبو السعود

أخبر أحد موظفى دونالد ترامب مكتب التحقيقات الفيدرالى (FBI) أنه حصل على توجيه من الرئيس السابق بنقل صناديق من غرفة التخزين فى الطابق السفلى إلى منزله فى مارالاجو بعد أن تلقى الفريق القانونى لدونالد ترامب أمر استدعاء بخصوص أى مستندات سرية فى ملكية فلوريدا.

وقال المصدر لشبكة CNN إن مكتب التحقيقات الفيدرالى لديه أيضًا لقطات للمراقبة تظهر موظفًا ينقل الصناديق من غرفة التخزين.

قد تكون رواية الشهود عن تصرفات ترامب بعد تقديم أمر الاستدعاء فى مايو إلى جانب اللقطات مفتاحًا للتحقيق الجنائى الفيدرالى الذى يبحث فى مجموعة من الجرائم المحتملة، بما فى ذلك عرقلة السجلات الحكومية وتدميرها وسوء التعامل مع المعلومات السرية.

نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفدرالى أمر تفتيش فى مارالاجو فى أغسطس وصادروا آلاف الوثائق، بما فى ذلك حوالى 100 تم تصنيفها على أنها سرية كما استدعى مكتب التحقيقات الفيدرالى منظمة ترامب للحصول على فيديو للمراقبة من المنتجع.

ووفقًا للمصدر، نفى موظف ترامب فى البداية التعامل مع مستندات أو صناديق فى ملكية ترامب الا انه المصدر قال أن مكتب التحقيقات الفيدرالى طور أدلة دفعت المحققين إلى العودة إلى الشاهد، الذى راجع قصتهم ليقولوا أن ترامب أعطى تعليمات بنقل الصناديق.

وزعمت وزارة العدل سابقًا أن المستندات السرية فى المنتجع "من المحتمل أن تكون مخفية ومُزالة" من غرفة تخزين فى مارالاجو من محاولة "لعرقلة" تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالى فى إساءة تعامل ترامب المحتملة مع المواد السرية، وبعد أن أعاد ترامب 15 صندوقًا من المواد إلى الأرشيف الوطنى فى يناير، استدعت وزارة العدل ترامب فى مايو، بحثًا عن وثائق لا تزال هناك.

وفقًا لدعوى رفعها لاحقًا، وجه ترامب موظفيه للبحث عن أى مواد سرية متبقية للامتثال لأمر الاستدعاء. بعد أن استعاد المحققون الفيدراليون الوثائق من المنتجع فى يونيو، أخبر محاموه فى وقت لاحق المحققين أنهم فتشوا منطقة التخزين وأن جميع الوثائق السرية تم حصرها.