اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مفتى الجمهورية يؤكد أهمية حركة الترجمة فى بناء جسور التواصل المعرفى

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:44 م
مفتى الجمهورية يؤكد أهمية حركة الترجمة فى بناء جسور التواصل المعرفى فعاليات حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة والمنعقدة الآن بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، بالتحية والتقدير إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، ومكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز المباركة ، فى تنظيم حاوية للترجمة.
 
وأكد الدكتور شوقى علام خلال كلمه له بختام فعاليات حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة والمنعقدة الآن بجامعة القاهرة، أنه مما لاشك فيه أن السعودية عبر تاريخها المشرف أولت اهتمام بالغ بالعلم والعلماء وانشاء الجامعات والكليات وشهدت نهضة علمية كبير قد أشاد بها القاصى والدانى فحظيت الحركة العلمية فيها لاسيما الترجمة والنشر اهتمام كبير وكانت الجيزة فى مجال الترجمة والنشر جائزة تقديرية تشجيعية للباحثين بشكل خاص ودعم لحركة الترجمة بشكل عام.
 
وأكد مفتى الجمهورية على أهمية  حركة الترجمة فى بناء جسور التواصل  المعرفى نقل العلوم والمعارف، مؤكدا أن تاريخنا عبر العصور المختلفة بداية من الدولة الأموية والعباسية ثم المملكة العربية السعودية كان لمصر جهود مشكورة فى هذا الجانب المعرفي لاسيما لجنة الترجمة والتكاليف والنشر.

التعليم العالى

مفتى الجمهورية

السعودية

الخشت

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:26 م

مسئول سعودى: جائزة الملك عبد الله وسيلة لدعم انتقال المعلومات بمختلف المجالات

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:18 م

فيلم تسجيلى عن جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ10

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:16 م

نائب وزير التعليم السعودى: الترجمة ركن البناء الحضارى وتعزيز ثقافة الحوار الإنسانى

الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:16 م

الخشت: العلاقات المصرية السعودية فوق استراتيجية يحكمها روابط الثقافة واللغة

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:57 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة