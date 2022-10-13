مفتى الجمهورية يؤكد أهمية حركة الترجمة فى بناء جسور التواصل المعرفى

كتب محمد صبحى

توجه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، بالتحية والتقدير إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، ومكتبة الملك عبد الله بن عبد العزيز المباركة ، فى تنظيم حاوية للترجمة.

وأكد الدكتور شوقى علام خلال كلمه له بختام فعاليات حفل توزيع جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز للترجمة والمنعقدة الآن بجامعة القاهرة، أنه مما لاشك فيه أن السعودية عبر تاريخها المشرف أولت اهتمام بالغ بالعلم والعلماء وانشاء الجامعات والكليات وشهدت نهضة علمية كبير قد أشاد بها القاصى والدانى فحظيت الحركة العلمية فيها لاسيما الترجمة والنشر اهتمام كبير وكانت الجيزة فى مجال الترجمة والنشر جائزة تقديرية تشجيعية للباحثين بشكل خاص ودعم لحركة الترجمة بشكل عام.

وأكد مفتى الجمهورية على أهمية حركة الترجمة فى بناء جسور التواصل المعرفى نقل العلوم والمعارف، مؤكدا أن تاريخنا عبر العصور المختلفة بداية من الدولة الأموية والعباسية ثم المملكة العربية السعودية كان لمصر جهود مشكورة فى هذا الجانب المعرفي لاسيما لجنة الترجمة والتكاليف والنشر.