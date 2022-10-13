مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 15 ألف سائح على متن 97 رحلة جوية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الخميس، 97 رحلة طيران، تقل على متنها قرابة 15 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 17 رحلة طيران دولية ضمن 108 رحلات أسبوعية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى غدًا الجمعة، وذلك مع تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين للاستمتاع بالبحر الأحمر.