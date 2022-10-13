اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:12 م
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مصرع نجار مسلح سقط من أعلى عمارة فى المنوفية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 05:12 م
مصرع نجار مسلح سقط من أعلى عمارة فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى نجار مسلح مصرعه، اليوم الخميس، عقب سقوطه من أعلى عقار أثناء عمله، بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم مركز شبين الكوم، بمصرع نجار مسلح سقط من أعلى عقار أثناء عمله وفك شدة خشبية من أحد العمارات، بالانتقال والفحص تبين مصرع  ا.ع 48 عاما نجار مسلح سقط من أعلى عقار أثناء عمله وفك شدة خشبية، حيث اختل توازنه وسقط أرضا، ونفي أهله الشبهة الجنائية تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مدير أمن المنوفية

مركز شبين الكوم



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