مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين منذ قليل، إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بأحد الطرق الفرعية بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي بقرية الميمون دائرة مركز الواسطى، أسفر عن مصرع عامل وإصابة 4 آخرين.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ3 سيارات إلي موقع الحادث وتم إخلاء جثة المتوفي ونقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، ونقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.

وأسفر عن مصرع "أحمد.ص.أ" 36 عامًا يقيم قرية قمن العروس بمركز الواسطى، ونقلت جثته إلي مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى "أحمد.ر. م" 25 عامًا، عامل، مقيم قرية أشمنت بمركز ناصر، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات بالجسم، "حمدى.ص.أ" 35 عامًا، عامل، مقيم قرية الميمون، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، "عبد النبي.ص.ر" 45 عامًا، عامل، مقيم قرية الميمون، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، "مصطفى.م.ص" 32 عامًا، عامل، يقيم قرية اشمنت، مصابًا بكدمه بالصدر وجرح قطعى بالفم.