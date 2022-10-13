مدير وكالة الطاقة الذرية: أحرزنا تقدما بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية

كتب أحمد عرفة

قال رافائيل جروسى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الوكالة أحرزت تقدما بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوريجيا النووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم /الخميس/، أن موسكو وواشنطن لم تقترحا إجراء مفاوضات ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكى جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستجرى في جزيرة بالي الإندونيسية في 15-16 نوفمبر القادم.

وقال بيسكوف -ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك اجتماع مخطط بين الرئيسين الروسي والأمريكي على هامش قمة مجموعة العشرين-: "لا، لم نبادر نحن ولا الأمريكيون بإجراء حوار بين الجانبين"..بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.