اليوم السابع
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الخميس، 13 أكتوبر 2022 03:36 م
أكرم القصاص
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مدير عام صندوق النقد تعقد مؤتمرًا صحفيًا ضمن أعمال الاجتماعات السنوية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:17 م
مدير عام صندوق النقد تعقد مؤتمرًا صحفيًا ضمن أعمال الاجتماعات السنوية صندوق النقد الدولى
رسالة واشنطن - أحمد يعقوب

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تعقد كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الخميس، مؤتمرًا صحفيًا ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
 
ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. 
 
وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمى وتعقد فعاليات هذا العام فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022.

أخبار الاقتصاد

صندوق النقد الدولى

البنك الدولى

الولايات المتحدة



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