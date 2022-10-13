اليوم السابع
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مدرسة بكفر الشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمعرض للكتب.. صور

الخميس، 13 أكتوبر 2022 04:36 م
مدرسة بكفر الشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمعرض للكتب.. صور الأطفال يحملون علم مصر
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بمدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، لتنظيمهم معرضا احتفالا بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر، وتجاوب الأطفال وحرصهم على قراءة الكتب التى تناولت حرب أكتوبر، والتعبير عما قرأوا بمشاهد تمثيلية، إضافة لاحتفال المدرسة بالمولد المنبوى، وتوزيع حلاوة المولد على الأطفال، إضافة لاكتشافهم الموهوبين في الرسم.

 

وأضاف عبدالله، ما ميز المدرسة الاستقبال المتميز الذى أعدته المدرسة لاستقبال الأطفال والتلاميذ خلال بدء العام الدراسي، من تجهيزات متميزة، وتوزيع الألعاب والحلوى على الأطفال، وتزيين الفصول، مقدما الشكر لحميدة موسى مديرة المدرسة، كما أنه يهنئ طالبات المدرسة عضوات فريق تنس الطاولة، لفوزهن على مستوى الإدارة وتصعيدهن على مستوى المحافظة، ريم سعد أبو منصورة، ورودينا كريم محمد عبد البر، وروضة إبراهيم وهدان، وآيسل علاء محمد فوزى، ورقية سعيد بشر.

 

الاحتفال بالمولد النبوي
الاحتفال بالمولد النبوي

 

اقبال الاطفال عل المعرض
إقبال الأطفال على المعرض

 

توزيع الحلوى عل الاطفال
توزيع الحلوى على الأطفال

 

توزيع الكتب وعليها بلونات
توزيع الكتب وعليها بلونات

 

جانب من المعروضات
جانب من المعروضات

 

توزيع الكتب بطريقة مشوقة
توزيع الكتب بطريقة مشوقة

 

الاطفال يحملون عل مصر
الأطفال يحملون علم مصر

 

اطفال مندمجون للقراءة عن حرب امتوبر
 
اطفال بالمدرسة مهتمون بالقراءة عن حرب امتوبر
 

 


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