مدرسة بكفر الشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بمعرض للكتب.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بمدرسة الشهيد محمود المغربي الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، لتنظيمهم معرضا احتفالا بالذكرى الـ49 لانتصارات أكتوبر، وتجاوب الأطفال وحرصهم على قراءة الكتب التى تناولت حرب أكتوبر، والتعبير عما قرأوا بمشاهد تمثيلية، إضافة لاحتفال المدرسة بالمولد المنبوى، وتوزيع حلاوة المولد على الأطفال، إضافة لاكتشافهم الموهوبين في الرسم.

وأضاف عبدالله، ما ميز المدرسة الاستقبال المتميز الذى أعدته المدرسة لاستقبال الأطفال والتلاميذ خلال بدء العام الدراسي، من تجهيزات متميزة، وتوزيع الألعاب والحلوى على الأطفال، وتزيين الفصول، مقدما الشكر لحميدة موسى مديرة المدرسة، كما أنه يهنئ طالبات المدرسة عضوات فريق تنس الطاولة، لفوزهن على مستوى الإدارة وتصعيدهن على مستوى المحافظة، ريم سعد أبو منصورة، ورودينا كريم محمد عبد البر، وروضة إبراهيم وهدان، وآيسل علاء محمد فوزى، ورقية سعيد بشر.



الاحتفال بالمولد النبوي



إقبال الأطفال على المعرض



توزيع الحلوى على الأطفال



توزيع الكتب وعليها بلونات



جانب من المعروضات



توزيع الكتب بطريقة مشوقة



الأطفال يحملون علم مصر







