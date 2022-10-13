اليوم السابع
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مداهمة بؤرة إجرامية بأسيوط وضبط هيروين وهاربين من أحكام بالسجن المؤبد

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:04 م
مداهمة بؤرة إجرامية بأسيوط وضبط هيروين وهاربين من أحكام بالسجن المؤبد مديريه امن اسيوط
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة "مركز شرطة ساحل سليم"، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط عدد 15 قطعة سلاح نارى عبارة عن (7 بنادق آلية – 4 بنادق خرطوش– 2 طبنجة - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 14 متهما لعدد 7 منهم معلومات جنائية. 
 
ونجحت الجهود في ضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من مخدرى "الحشيش– الهيروين") بحوزة عدد 5 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وضبط عدد 5 أشخاص محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى 5 جنايات.
 
 
 

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