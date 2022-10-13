وأضاف عباس فى اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية- أن "لدينا حاجة ماسة للطعام وأنتم تعلمون ما يحدث على المسرح العالمي وكنا واثقين خلال زيارتنا السابقة لروسيا أن المشكلة يمكن حلها " .

وتابع أن "هذه مسألة تتعلق بتزويدنا بالقمح الروسي من حين لآخر وأنت على دراية باحتياجاتنا "وقضايا المستوطنات".

وجاء لقاء عباس مع بوتين على هامش مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا. وستعقد في العاصمة الكازاخية أستانا، اليوم وغدا، قمة رابطة الدول المستقلة، ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.