محمد شياع السودانى رئيسا لوزراء العراق خلفا لمصطفى الكاظمى

كتب أحمد جمعة

أكد محمد شياع السودانى عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، تكليفه بمنصب رئاسة وزراء العراق خلفا لمصطفى الكاظمى.

وشغل محمد السوداني منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي السابق، ووزير الصناعة بالوكالة منذ عام 2016، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة بعد إنهاء مهام الوزير السابق ملاس محمد عبد الكريم الكسنزاني.

وأدى السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العراقى رئيسا لجمهورية العراق.

وأعلن مجلس النواب العراقى في بيان رسمي، الخميس، انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 صوتا من أصل 269، مشيرا إلى حصول الرئيس العراقى برهم صالح على 99 صوتا، ليصبح بذلك السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق.

بدوره، هنأ رئيس تيار الحكمة الوطنى في العراق عمار الحكيم، اليوم الخميس، أبناء الشعب العراقى الذى طال صبره لحلحلة الانسداد السياسي والمضي باستكمال الخطوات الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية بمشهد ديمقراطي آخر شهده مجلس النواب العراقي اليوم.

وبارك "الحكيم" في تدوينة له عبر "تويتر" إلى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد انتخابه رئيسا لجمهورية العراق، وللاتحاد الوطني الكردستاني تمثيله في رئاسة الجمهورية، مضيفا "نتوسم بفخامة الرئيس المنتخب خيرا بأن يمضي في مسار حماية الدستور ويكمل ما شرع به من سبقه، وأن يتسم عهده بالتكاتف والتكامل بين السلطات الثلاث، وحث شركاء وفرقاء المشهد السياسي العراقي على العمل بروح الفريق الواحد المنسجم من أجل تعزيز المسار الديمقراطي، كما لا يفوتنا أن نثمن الدور الوطني الكبير والمتميز الذي اضطلع به الدكتور برهم صالح خلال فترة تولية رئاسة الجمهورية."