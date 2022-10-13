محافظ جنوب سيناء يتفقد إنشاءات مجلس المدينة الجديد والحديقة المركزية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، جولاته اليومية لمتابعة المشروعات استعداداً لمؤتمر تغير المناخ، تابع المحافظ خلالها العمل بمبنى مجلس المدينة الجديد بمدينة شرم الشيخ، رافقه خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، ممثلي الشركات المنفذة.



أكد المحافظ أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.



كما تابع المحافظ خلال الجولة مركز شنايدر اليكتريك للاستدامة، و أعمال الزراعات والمساحات الخضراء ومعدلات التنفيذ بالأعمال الإنشائية لمجمع البنوك، والمول التجاري، والبحيرات الصناعية بالحديقة المركزية بشرم الشيخ.



مشددا علي الاستمرار في مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال في مواعيدها المقررة.





الجولة (1)



الجولة (2)



الجولة (3)



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



فودة يتفقد الأعمال الانشائية بمجلس المدينة الجديد والحديقة المركزية بشرم الشيخ (1)



فودة يتفقد الأعمال الانشائية بمجلس المدينة الجديد والحديقة المركزية بشرم الشيخ (2)



فودة يتفقد الأعمال الانشائية بمجلس المدينة الجديد والحديقة المركزية بشرم الشيخ (3)



