محافظ بنى سويف: إزالة 66 حالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ20

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سير العمل فى حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التى بدأت" السبت الماضى "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراض الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وصرح المحافظ بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة_أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات قد وصل إلى 66 حالة إزالة، موزعة بواقع (65 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 11 ألفا و638مترًا + حالة تعد على قيراط أرض زراعية) وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة وحتى الثلاثاء 11أكتوبر الجاري

حيث أكد المحافظ، أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددًا على الأراضى المُستردة، مع التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أى معوقات تواجه حملات الإزالة، وذلك فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، يتم تنفيذها على 3 مراحل، والتى بدأت بالمرحلة الأولى فى شهر أغسطس الماضى، وبلغ إجمالى ما تم إزالته خلالها أكثر من 460 حالة، وتلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها فى الفترة من 9 إلى 29 سبتمبر الماضى، وتم خلالها إزالة 413 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التى يتم تنفيذها حاليًا، و تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري.