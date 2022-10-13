محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بالطريق الزراعى

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد موقع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بالطريق الزراعي لمركز المنيا أمام عزبة الجبرتى، حيث انتقل المحافظ علي الفور لتفقد موقع الحادث ومتابعة كافة التفاصيل أولا بأول، والتعرف على تداعيات الحادث، الذي أسفر عن وفاة طالبين وإصابة 4 آخرين، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

رافق المحافظ عددا من قيادات مديرية الأمن والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والدكتور شريف مدحت مدير فرع هيئة الإسعاف وعدد من أعضاء مجلس النواب.

والتقى محافظ المنيا بعدد من الأهالي بموقع الحادث، حيث استجاب القاضي لطلبات الأهالي بإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بعزبة الجبرتي ، لخدمة أبناء عزبتي الجبرتي والفشنية، ووجه المحافظ فرع هيئة الأبنية التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة للبدء في إنشاء المدرسة تيسيرا على الأهالي.

كما تابع محافظ المنيا حالة المصابين جراء الحادث بمستشفى التأمين الصحي، بحضور الدكتور محمد رسلان مدير فرع هيئة التأمين الصحي، حيث أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، واطمأن المحافظ على استقرار حالة المصابين، كما تابع تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم الصحية.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ، بتوفير الخدمات الطبية والرعاية اللازمة طوال إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، معربًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.



محافظ المنيا يتفقد موقع حادث تصادم

محافظ المنيا يتابع حالات حادث التصادم